Target keldert op Wall Street na waarschuwing zwakke feestdagen

De Amerikaanse retailer Target kelderde woensdag meer dan 15 procent op de aandelenbeurzen in New York. De warenhuisketen zag de winst in het afgelopen kwartaal scherp dalen en waarschuwde voor een mogelijk zwakker dan verwacht feestdagenseizoen. Volgens Target zijn consumenten vanaf oktober een stuk voorzichtiger geworden vanwege de hoge inflatie en wachten ze vooral op aanbiedingen. Ook nam het aantal winkeldiefstallen met 50 procent toe ten opzichte van een jaar geleden.

Dinsdag lieten de winkelbedrijven, waaronder Target, nog stevige koerswinsten zien op Wall Street dankzij beter dan verwachte kwartaalberichten van supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot. Doe-het-zelfconcern Lowe’s, dat voorbeurs met resultaten kwam, won 2 procent. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Lowe’s werd wel iets negatiever over de omzetverwachting voor het hele jaar, maar schroefde zijn winstverwachting op.

Beleggers reageerden daarnaast op de Amerikaanse winkelverkopen. Die lieten in oktober een stijging zien van 1,3 procent op maandbasis, wat sterker is dan verwacht. Dat kwam onder meer door hogere autoverkopen en gestegen prijzen voor brandstof.

Ook nam de onrust rond de raketinslag in Polen af. Aanvankelijk meldde Polen dat de raket van Russische makelij was, maar die bewering werd snel afgezwakt. De explosie waarbij twee doden vielen is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een “ongeluk” met een Oekraïense luchtafweerraket, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel licht hoger op 33.617 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3977 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 11.264 punten.

Tesla verloor 1,6 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft in een maand tijd twee nieuwe dodelijke ongelukken gemeld met auto’s met zijn automatische besturingssysteem in de Verenigde Staten. Daarmee komt het totaal sinds juni vorig jaar op zestien. Sinds halverwege vorig jaar zijn alle autoproducenten verplicht om ongelukken met een automatisch besturingssysteem door te geven aan de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst.

Estée Lauder ging 0,7 procent omhoog. Het cosmeticaconcern heeft modehuis Tom Ford gekocht voor 2,8 miljard dollar. Daarmee lijkt Estée Lauder zijn eerste stappen te zetten om een luxegoederenconcern te worden. Het Amerikaanse bedrijf troefde het Franse Kering, de eigenaar van onder meer Gucci en Saint Laurent, bij de overname af.