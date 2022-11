Tesla meldt nieuwe dodelijke ongelukken met automatische piloot

Tesla heeft in een maand tijd twee nieuwe dodelijke ongelukken bekendgemaakt met auto’s met zijn automatische besturingssysteem in de Verenigde Staten. Daarmee komt het totaal sinds juni vorig jaar op zestien. Sinds dat moment is de producent van elektrische auto’s verplicht om dit soort ongelukken te rapporteren aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration.

De nieuwe ongelukken werden gemeld tussen half september en half oktober, in beide gevallen in een Tesla Model 3. Sinds halverwege vorig jaar zijn alle autoproducenten verplicht om ongelukken met een automatisch besturingssysteem door te geven aan de overheidsdienst. Tesla’s worden ook in Nederland standaard geleverd met opties voor automatisch rijden. Of er in ons land hiermee ongelukken zijn gebeurd is niet bekend.

Ook loopt er sinds augustus vorig jaar een onderzoek naar de werking van de automatische piloot van auto’s van Tesla. Er wordt vooral gekeken naar hoe de techniek reageert als er een ongeluk is gebeurd, nadat er meerdere botsingen waren geweest met hulpverleners en andere voertuigen. Dit onderzoek is onlangs ge├»ntensiveerd.