Topman Jaguar Land Rover neemt na twee jaar ontslag

Thierry Bolloré vertrekt als topman van autoproducent Jaguar Land Rover. Bolloré, eerder de baas bij Renault, was pas twee jaar in dienst van het Britse bedrijf dat in handen is van het Indiase Tata Motors. Hij voerde persoonlijke redenen op als reden voor zijn vertrek.

Bolloré werd in september 2020 benoemd als baas van Jaguar Land Rover. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Adrian Mardell, die al 32 jaar voor het bedrijf werkt. Het vertrek van Bolloré komt op het moment dat de automaker worstelt om de productie op te voeren te midden van industriebrede problemen met de toeleveringsketens. Ook mikt Jaguar Land Rover op verdere inzet van elektrificatie.

In februari 2021 kondigde Bolloré plannen aan voor Jaguar om tegen 2025 volledig af te stappen van verbrandingsmotoren. Verder wilde hij met Land Rover een jaar eerder beginnen met geëlektrificeerde varianten. Details over die plannen zijn nog niet voorhanden.

Het is niet voor het eerst dat Bolloré na een relatief kort dienstverband vertrekt. Hij stond bij Renault minder dan een jaar aan het roer. Hij volgde de in Japan op verdenking van fraude gearresteerde Carlos Ghosn begin 2019 op, maar moest eind dat jaar alweer vertrekken omdat hij door partner Nissan werd gezien als te veel Ghosn-getrouw.