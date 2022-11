Turkse boeren boos om hazelnotenmonopolie Nutella-maker Ferrero

Turkije beschuldigt het Italiaanse bedrijf Ferrero, vooral bekend van zijn hazelnootpasta Nutella, van het monopoliseren van de hazelnotenmarkt. Daardoor worden Turkse boeren benadeeld, zegt een lokale functionaris.

Ferrero heeft meer dan duizend mensen in dienst in Turkije en is daar al tientallen jaren de grootste opkoper van hazelnoten. Turkije is de grootste hazelnootproducent ter wereld. Turkse boeren beschuldigen Ferrero er nu van schamele bedragen aan hen te hebben betaald voor hazelnoten, terwijl de potten Nutella en de Ferrero Rocher-chocolaatjes vervolgens tegen fors hogere prijzen verkocht worden.

“We zijn in september een juridische procedure begonnen met de mededingingsautoriteit tegen Ferrero, die de hazelnootindustrie probeert te monopoliseren”, zegt Hilmi G├╝ler, burgemeester van de Turkse plaats Ordu aan de Zwarte Zee. De economie daar is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit hazelnoten. “Er is een onderzoek gestart vanwege de acties van het bedrijf op alle niveaus, van productie tot inkoop en export.”

Ferrero gaf eerder aan dat het bedrijf niet rechtstreeks boerderijen in Turkije bezit of beheert en hazelnoten niet direct van boeren koopt. Het bedrijf verkrijgt de hazelnoten “met inachtneming van de regels van de vrije markt en op basis van de marktdynamiek”.