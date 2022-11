Vertrouwen Londense bedrijven in Britse economie gekelderd

Het vertrouwen van het Londense bedrijfsleven in de Britse economie is gekelderd. Ondernemers in de Britse hoofdstad maken zich vooral zorgen maken over de inflatie, komt naar voren uit onderzoek van de Londense Kamer van Koophandel en Industrie.

Driekwart van de bedrijfsleiders heeft minder vertrouwen in het komende jaar dan in de afgelopen twaalf maanden, aldus het onderzoek. Vorig jaar zei 36 procent van de respondenten minder vertrouwen te hebben in de economie.

Gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen voor hun bedrijven, noemde 60 procent de stijgende prijzen. Daarmee was de inflatie veruit het belangrijkste punt van zorg. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot meer dan 11 procent, zo bleek eerder op woensdag.

Uit de enquĂȘte bleek dat de helft van de bedrijven geen mensen kan vinden om openstaande vacatures in te vullen. De helft van de respondenten ondervindt problemen in de toeleveringsketen.