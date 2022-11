Aandacht voor strategie-updates NN en ForFarmers op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar verzekeraar NN Group en veevoerbedrijf ForFarmers. Beide bedrijven kwam met een update van de strategie. NN Group, die donderdag een beleggersdag houdt, verhoogde de doelstelling voor de aanwas van het werkkapitaal, ofwel het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, naar 1,8 miljard euro in 2025. Het eerdere doel was 1,5 miljard euro.

De verzekeraar verklaarde verder op koers te liggen om de financiële doelen voor 2023 eerder dan verwacht te behalen. Het bedrijf hield daarnaast vast aan zijn dividendbeleid en de jaarlijkse inkoop van eigen aandelen van minimaal 250 miljoen euro.

ForFarmers paste zijn strategie voor 2025 aan om beter te kunnen inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Het bedrijf legt daarbij meer de nadruk op een lokale marktaanpak en op duurzaamheid. Om posities in de thuismarkten te versterken en nieuwe markten te betreden kijkt het bedrijf ook naar mogelijkheden voor fusies of overnames.

Ook kijken beleggers uit naar een nieuwe raming van de inflatie in de eurozone in oktober. Uit een eerdere schatting bleek al dat het leven in de eurozone vorige maand opnieuw fors duurder is geworden. De prijzen gingen in oktober in de eurolanden 10,7 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. Nog nooit was de inflatie in het eurogebied zo hoog.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine uitslagen openen. Buiten het Damrak kwamen het Duitse industrieconcern Siemens en de Duitse staalfabrikant Thyssenkrupp met resultaten.

De Aziatische beurzen gingen donderdag overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds ruim 1 procent onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min door koersverliezen bij de Japanse chipbedrijven.

Op het Damrak kwam Lucas Bols nog met cijfers. Het bedrijf achter jenevermerk Bols en likeuren als Passoã zag de omzet in de eerste zes maanden van zijn boekjaar met bijna een kwart groeien. Het bedrijf verkocht meer drank tegen hogere prijzen. Daarnaast pakten ook wisselkoerseffecten gunstig uit. De cijfers hadden volgens het bedrijf nog beter kunnen zijn als er meer glas voorradig was.

De euro was 1,0384 dollar waard, tegen 1,0390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 84,73 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 92,23 dollar per vat.