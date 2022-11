Amerikaanse toeristen stuwen verkoop Brits modemerk Burberry

De verkoop van het Britse modemerk Burberry, bekend van zijn trenchcoats, kleding en handtassen met ruitjespatroon, is in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar gestegen. Het merk profiteerde van goede verkopen aan Amerikaanse toeristen in Europa. Door de sterke dollar konden Amerikanen in Europa meer uitgeven aan luxeproducten.

De vergelijkbare omzet, waarbij bijvoorbeeld winkelopeningen en wisselkoersen buiten beschouwing worden gelaten, ging op jaarbasis met 11 procent omhoog tot ruim 1,3 miljard pond, omgerekend bijna 1,5 miljard euro. De nettowinst bedroeg 193 miljoen pond, tegen 145 miljoen pond een jaar eerder.

Burberry had nog wel last van de coronalockdowns in China, een belangrijke markt voor het merk. Daar daalde de verkoop dan ook. In Europa was een dubbelcijferige groei te zien.

Het bedrijf mikt nu voor de middellange termijn op een jaarlijkse omzet van 4 miljard pond. Op de langere termijn moet de omzet uitkomen op 5 miljard pond, aldus Burberry.