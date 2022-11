Arbodiensten: verzuim door griep en corona wordt minder

Het ziekteverzuim als gevolg van griep of corona wordt minder. In oktober was er nog sprake van een piek toen vier op de tien verzuimmeldingen te maken hadden met griep- of coronaklachten. Maar sinds eind oktober neemt dit percentage af, aldus arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare op basis van cijfers over ongeveer 1 miljoen werknemers.

Het ziekteverzuim als geheel steeg vorige maand. Het verzuimpercentage ging naar 4,8 procent van 4,3 procent een maand eerder. “In deze periode van het jaar is het normaal dat griepklachten zorgen voor meer verzuim”, legt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, in een toelichting uit. “De relatief grote stijging komt door een kleine piek in het aantal coronagevallen. Sinds eind oktober neemt deze stijging gelukkig ook weer af.”

De arbodiensten denken dat het algehele verzuim de komende tijd niet zal afnemen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig uitvallers te vervangen. Dat zorgt op zijn beurt ook weer voor extra werkdruk, zo klinkt het. ArboNed en HumanCapitalCare zien al enige tijd dat het psychisch verzuim weer toeneemt.

In het begin van de coronapandemie zeiden veel werkenden een betere balans te ervaren, maar die hebben ze niet weten vast te houden. Een van de oorzaken daarvan is mogelijk het gegeven dat weer vaker op kantoor wordt gewerkt. Dat zorgt voor meer reistijd, zorgt voor extra prikkels en minder ruimte voor het zelf indelen van tijd, aldus de arbodiensten. Volgens Penders zouden simpele oplossingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van uitval, zoals tijdelijk vaker thuiswerken.