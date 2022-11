AutoScout24: prijs occasion stijgt naar nieuw record

Voor een tweedehands auto moest nog nooit zo veel worden betaald als afgelopen maand. Volgens online-autoplatform AutoScout24 wisselde een occasion in de maand oktober voor gemiddeld 24.428 euro van eigenaar. Dat betekende een stijging van meer dan 10 procent in vergelijking met begin dit jaar. Het bedrag ligt zo’n kleine 2,6 procent hoger dan tijdens de vorige piek in juni.

Autobranchevereniging BOVAG herkent het door AutoScout24 geschetste beeld. Volgens BOVAG liggen de prijzen voor gebruikte auto’s al tijden op een hoog niveau. De branchevereniging denkt wel dat de piek langzaamaan lijkt te zijn bereikt.

Volgens AutoScout24 zijn met name kleine auto’s een stuk duurder geworden. De prijs voor een kleine auto steeg in oktober met 5,7 procent op maandbasis naar een gemiddelde prijs van 14.065 euro. Voor een middenklasser betaal je gemiddeld 3 procent meer dan een maand geleden. Deze komt nu uit op een gemiddelde prijs van 24.616 euro.

Bij AutoScout24 staan bij elkaar meer dan 199.000 auto’s te koop. Het autoplatform heeft naar eigen zeggen het grootste aanbod van Nederland.