Bitterbal en mini-frikandel vlak voor WK nog veelal in het schap

Van Geloven, een van de grootste snackproducenten van het land en het bedrijf achter merken als Mora en Van Dobben, ziet de belangstelling voor zijn snacks nog niet toenemen, zo vlak voor het WK voetbal in Qatar. VBZ, de branchevereniging voor makers van onder meer zoutjes en nootjes, meldt op basis van onderzoek van Peil.nl dat veel WK-kijkers maar wat graag een bitterbal eten tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Waarom de vraag naar snacks uitblijft, weet algemeen directeur bij Van Geloven Jan Aaltzen Linde niet precies. In ieder geval is hem duidelijk dat het WK nog niet echt leeft. “We zien nog niet echt de oranjekoorts zoals die normaal heerst tijdens voetbaltoernooien. Normaal steekt iedereen elkaar daarin wel aan, en worden straten en pleinen versierd. Ook dat zie ik nu nog niet.”

En dat heeft z’n weerslag op de vraag naar snacks voor bij de wedstrijden van onder meer het Nederlands elftal. “Normaal gesproken zien we een week voor aanvang van een WK of EK dat er veel vraag is naar voornamelijk bitterballen en andere borrelsnacks. Maar nu zien we die ontwikkeling niet”, geeft Linde aan. Mogelijk dat de vraag nog toeneemt als het Nederlands elftal goed presteert, denkt hij.

Snackfabrikant Kwekkeboom, dat onder meer de bekende bitterballen en kroketten maakt, laat in een reactie weten geen reclame te maken rond het WK voetbal “gezien de vele ethische kwesties” die spelen rondom het toernooi. Cijfers over de verkoop van hun producten geeft het bedrijf daarom niet.

In opdracht van branchevereniging VBZ heeft Peil.nl onderzocht welke snacks populair zijn onder Nederlanders tijdens het kijken naar een WK-wedstrijd. Daaruit blijkt dat ruim twee op de tien mensen het liefst een warme snack serveren, bijvoorbeeld een bittergarnituur.

De meeste mensen, ruim drie op de tien, gaven aan het liefst een zak chips open te trekken tijdens de wedstrijd. PepsiCo, het bedrijf achter chipsmerk Lay’s, kan echter nog geen uitspraken doen over hoe de chipsverkoop zich ontwikkelt. Wel ziet het bedrijf doorgaans een sterk verband tussen de verkoop van Lay’s en grote voetbalmomenten, zoals een WK.