Britse regering zet mes in uitgaven en verhoogt belastingen

De regering van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak gaat fors snijden in de overheidsuitgaven en de belastingen flink verhogen om de financiën van het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Minister van Financiën Jeremy Hunt zei tegen het parlement in zijn “Autumn Statement” dat daarmee in totaal een bedrag van 55 miljard pond is gemoeid, omgerekend bijna 63 miljard euro.

Sunak is sinds drie weken premier en de opvolger van Liz Truss, die opstapte vanwege de enorme ophef over haar omstreden belastingplannen in de Conservatieve Partij. Volgens Hunt worden de belastingen met ruim 24 miljard pond verhoogd, waaronder een belastingverhoging voor middeninkomens. Ook wordt de inkomensdrempel voor het hoogste belastingtarief verlaagd. Daarnaast zijn er veranderingen bij de dividendbelasting en gaan energiebedrijven meer belasting op hoge winsten betalen.

Tegelijkertijd wordt voor meer dan 30 miljard pond bezuinigd op de uitgaven. Het budget voor de nationale zorgdienst NHS blijft daarbij wel buiten schot. Hunt had eerder al de door Truss geplande belastingverlagingen teruggedraaid. Hij sprak van “pijnlijke maatregelen” die nodig zijn om te zorgen voor financiële stabiliteit na de recente onrust.

De minister kwam ook met nieuwe prognoses voor de economie. Hij verwacht dat de Britse economie volgend jaar met 1,4 procent zal krimpen. In het derde kwartaal was al een krimp te zien door de hoge inflatie en hoge energiekosten.

Woensdag werd nog bekend dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober is opgelopen naar ruim 11 procent, het hoogste niveau in meer dan veertig jaar. Hunt heeft gezegd dat de aanpak van de hoge inflatie zijn grootste prioriteit is. Ook Sunak heeft verklaard dat de economische problemen de allergrootste prioriteit hebben voor zijn regering. De Bank of England is de rente flink aan het verhogen tegen de hoge inflatie.

Truss was slechts anderhalve maand premier en trad in oktober af na de grote onrust die was ontstaan op de financiële markten over haar omstreden begrotingsplannen. Ze wilde voor die plannen veel geld lenen waardoor het begrotingstekort nog verder dreigde op te lopen. De Britse centrale bank moest zelfs ingrijpen op de financiële markten omdat het pond een duikvlucht nam en de rente op Britse staatsobligaties omhoogschoot. Truss had eerder al haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng ontslagen.