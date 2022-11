Chipbedrijven zeldzame winnaars op Damrak, NN onderuit

Bedrijven actief in de chipsector behoorden donderdag bij de weinige winnaars in de AEX-index. Ook techinvesteerder Prosus deed het goed. Verzekeraar NN Group werd daarentegen flink lager gezet. Beleggers waren niet te spreken over de investeerdersdag van het bedrijf. De Amsterdamse beurs sloot in de min, net als de meeste Europese beurzen.

Bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs ging Prosus met een plus van 1,4 procent het meest omhoog. Een dag eerder was Prosus ook al gestegen na cijfers van het Chinese techbedrijf Tencent, waar Prosus een groot belang in heeft. Chipbedrijven als BESI (plus 1,2 procent) en ASML (plus 1,1 procent) stonden ook in de kopgroep, maar het eveneens in de chipbranche actieve ASMI daalde 0,1 procent.

NN sloot 4,1 procent lager, een minder grote neergang dan eerder op de dag. Beleggers vielen onder meer over de financiële doelstelling van de verzekeraar voor 2025. Het bedrijf hield daarnaast vast aan zijn dividendbeleid en de omvang van het jaarlijkse inkoopprogramma van eigen aandelen.

Just Eat Takeaway daalde 1,5 procent, na een aangekondigde samenwerking met Getir. Producten van de Turkse flitsbezorger kunnen vanaf volgende week in Duitsland worden besteld op het platform van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. In de komende weken wordt de samenwerking uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk. De Amerikaanse dochter GrubHub ging een samenwerking aan met drogisterijketen Rite Aid voor de bezorging van producten.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,1 procent lager op 708,38 punten. De MidKap verloor eveneens 0,1 procent tot 921,21 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent dankzij de koerswinst van Siemens. De resultaten van het industrieconcern (plus 7 procent) vielen in de smaak. Siemens kampte afgelopen boekjaar met de impact van de oorlog in Oekraïne en de terugtrekking uit Rusland, maar wist desondanks een miljardenwinst te boeken en keert ook meer dividend uit.

De CAC-40 in Parijs zakte 0,5 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,1 procent na de presentatie van de begrotingsplannen van de regering van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak.

Lucas Bols verloor 2,3 procent. Het bedrijf achter jenevermerk Bols en likeuren als Passoã zag de omzet afgelopen halfjaar met bijna een kwart groeien, maar werd bij zijn groei gehinderd door een tekort aan glas.

De euro was 1,0326 dollar waard, tegen 1,0390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 4,1 procent in prijs tot 82,10 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper op 90,12 dollar per vat.