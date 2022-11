Cisco Systems stijgt op lager Wall Street na sterk kwartaal

Cisco Systems behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur voor telecombedrijven presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het aandeel werd 3,8 procent hoger gezet.

De stemming op Wall Street bleef echter negatief na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen nu de inflatie wat lijkt af te koelen, werd woensdag al de grond ingeboord door de beter dan verwachte Amerikaanse winkelverkopen. Ook waarschuwden verschillende beleidsmakers van de Federal Reserve dat het nog veel te vroeg is om gas terug te nemen wat renteverhogingen betreft.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent lager op 33.304 punten. De brede S&P 500 leverde 1,1 procent in tot 3916 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 11.054 punten.

De retailsector bleef in de belangstelling staan na de waarschuwing van warenhuisketen Target voor een mogelijk teleurstellend feestdagenseizoen. Target (min 1,3 procent) zelf ging verder omlaag na de koersval van 13 procent een dag eerder.

Branchegenoot Macy’s, die voorbeurs met resultaten kwam, dikte meer dan 10 procent aan. Het concern verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van zijn luxe-artikelen. Macy’s is onder meer eigenaar van de luxe warenhuizen van Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury.

Warenhuis- en winkelketen Kohl’s zakte daarentegen 3,2 procent na teleurstellende resultaten. Het bedrijf trok ook zijn verwachtingen voor het hele jaar in vanwege de onzekere macro-economische omstandigheden en het eerder aangekondigde vertrek van topvrouw Michelle Gass.

Bath & Body Works maakte een koerssprong van haast 25 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Ook verhoogde de verkoper van verzorgingsproducten zijn verwachtingen voor het hele jaar. De maker van chips en videokaarten Nvidia won 0,9 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Alibaba steeg 2,2 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft in New York, dook afgelopen kwartaal onverwacht in de rode cijfers. Het bedrijf kondigde desondanks wel aan om nog meer eigen aandelen te gaan inkopen.

De euro was 1,0340 dollar waard, tegen 1,0390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent in prijs tot 84,09 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 91,84 dollar per vat.