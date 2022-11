Duitse industrie verwacht exportkrimp van 2 procent in 2023

De export van Duitsland zal volgend jaar naar verwachting met 2 procent krimpen vanwege de wereldwijde economische afzwakking, voorspelt de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK). De export is een zeer belangrijke groeimotor voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Volgens DIHK zou daardoor een hap van 70 miljard euro worden genomen uit de winsten van exportbedrijven. “De neergang van de export is hier”, stelt de belangenorganisatie. Duitsland is bijvoorbeeld een grote exporteur van auto’s, consumentenapparatuur en bedrijfsmachines. Door de haperende economie neemt de vraag naar dat soort goederen af.

Uit onderzoek onder 3100 Duitse bedrijven met activiteiten in het buitenland verwacht 47 procent een economische afzwakking in zijn exportmarkten in de komende twaalf maanden.

DIHK verwacht dat de wereldeconomie het komende jaar met hooguit 2,5 procent zal groeien. Daarmee is de organisatie iets pessimistischer dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat op 2,7 procent groei rekent in 2023.