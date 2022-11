Europese Commissie wil in kunnen grijpen bij hoge gasprijs

De Europese Commissie stelt de EU-landen voor een “correctiemechanisme” voor de gasprijs in te voeren, om in periodes van “uitzonderlijk hoge prijzen” op de Europese gasmarkt tijdelijk een maximumprijs te kunnen hanteren. Het plafond voor de Europese groothandelsprijs zou vooraf moeten worden gedefinieerd met als referentie de prijs van vloeibaar gemaakt gas (lng) op de wereldmarkt, en maandelijks moeten worden aangepast.

Het correctiemechanisme wordt geactiveerd als de gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt boven het maximum uitkomt en wordt zodra het kan automatisch ook weer gedeactiveerd, schrijft de commissie in een plan dat aan de EU-ambassadeurs is voorgelegd. Ze stelt dat het tijdelijke mechanisme moet voorkomen dat leveranciers hun gas elders gaan verkopen waardoor leveringen in de EU in gevaar zouden komen.

De EU-leiders hebben het dagelijks bestuur van de Europese Unie verzocht met wetsvoorstellen te komen om de hoge energieprijzen omlaag te krijgen. Over een aantal maatregelen, zoals gezamenlijke inkoop, zijn de 27 lidstaten het wel eens. Maar een aantal lidstaten eist een prijsplafond, terwijl een aantal andere landen waaronder Nederland huivert voor marktingrijpen.

Met het nieuwe plan probeert de commissie de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor ze met juridisch bindende voorstellen komt. Volgens ingewijden ontbreken er nog veel data en is er ook geen impactanalyse, waar bijvoorbeeld Nederland om heeft gevraagd. Volgende week vergaderen de EU-ministers van Energie over de kwestie.