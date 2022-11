ForFarmers wil duurzamer voer maken voor lagere stikstofuitstoot

Veevoerbedrijf ForFarmers gaat nadrukkelijker inzetten op duurzame oplossingen voor onder meer het terugdringen van de stikstofuitstoot. De onderneming, die eerder dit jaar nog een grote manifestatie van actievoerende boeren steunde, richt hiervoor een nieuwe organisatie in.

Daarin zal dan worden gewerkt aan het ontwikkelen en vermarkten van ideeën die helpen voor het klimaat, voor dierenwelzijn en tegen voedselverspilling. Hiermee beginnen we in Nederland, meldt ForFarmers bij het bekendmaken van een aangescherpte strategie voor de komende jaren.

Als voorbeeld noemt de onderneming het gebruik van alternatieve grondstoffen of restproducten uit de voedingsindustrie voor het maken van veevoer. ForFarmers wil ook meer samenwerking zoeken met andere partijen in de keten, tot de verkoper aan toe.

Volgens het bedrijf zijn dit soort oplossingen cruciaal voor de agrarische sector om verder te verduurzamen. Daarbij zijn de prijzen van grondstoffen en energie, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, flink gestegen. Prijsschommelingen zijn voor ForFarmers ook moeilijker door te berekenen aan klanten.

Gezien de veranderende markten zal de onderneming niet meer jaarlijks met een doelstelling komen voor zijn bedrijfswinst (ebitda), is ook bekendgemaakt. Voor 2025 is er wel een doel voor het rendement op geïnvesteerd vermogen. Het dividendbeleid blijft verder gelijk. Om zijn positie op de thuismarkt te versterken en nieuwe markten te betreden kijkt het bedrijf ook naar mogelijkheden voor fusies of overnames.