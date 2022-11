Frans energieconcern Engie: Europa moet blijven besparen

Europa moet door blijven gaan met het besparen van energie, ondanks de recente daling van de gasprijs en de goedgevulde gasopslagen. Dat zei topvrouw Catherine MacGregor van het Franse energie- en nutsconcern Engie op een economisch forum in Singapore, dat werd georganiseerd door financieel persbureau Bloomberg.

“We bevinden ons in een betere situatie, maar dat betekent niet dat we kunnen ontspannen”, aldus MacGregor. Ze verwacht dat de beweeglijkheid van energieprijzen aan zal houden.

Mede door het milde weer van de afgelopen tijd is de Europese gasprijs gedaald, na de records die in augustus werden bereikt. De gasopslagen zitten vrijwel vol. Europa heeft nog wel te maken met scherp gedaalde gasleveringen uit Rusland en bij een koude winter kan de vraag sterk stijgen, waardoor opslagen in rap tempo kunnen leeglopen.

Volgens MacGregor zal Europa nog wel langere tijd gas nodig blijven hebben, ondanks de inspanningen om minder afhankelijk te worden van die energiebron. “Gas zal in de toekomst nog steeds erg belangrijk blijven binnen de energiemix, vooral omdat veel zware industrie de brandstof gebruikt”, aldus de topvrouw.