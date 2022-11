FTX-oprichter Bankman-Fried noemt faillissementsaanvraag een fout

De oprichter van de omgevallen cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, zegt spijt te hebben van zijn beslissing om het faillissement voor het bedrijf aan te vragen. Hij uitte in een door de Amerikaanse nieuws- en opiniewebsite Vox gepubliceerd interview kritiek op de toezichthouders. Later zei Bankman-Fried dat bepaalde uitlatingen niet bedoeld waren voor publicatie.

FTX, dat vorige week faillissement aanvroeg, heeft vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders benoemd bij elk van zijn belangrijkste gelieerde bedrijven. De vijf nieuwe bestuurders en de nieuw benoemde topman John J. Ray moeten FTX door het faillissementsproces loodsen.

In het interview zei Bankman-Fried dat degenen die verantwoordelijk zijn voor FTX’s faillissementsproces “uit schaamte proberen alles tot de grond toe af te branden”. Hij stelde verder dat hij twee weken de tijd heeft om 8 miljard dollar op te halen om het bedrijf te redden. “Dat is eigenlijk het enige dat telt voor de rest van mijn leven”, zei hij. Zijn grootste fout was de zogenoemde Chapter 11-faillissementsprocedure. Als hij dat niet had gedaan, zouden de geldopnames volgens hem binnen een maand worden heropend, waarbij het klantenbestand intact zou zijn gebleven.

Toezichthouders maken alles erger, voegde hij toe. “Ze beschermen klanten helemaal niet,” zei Bankman-Fried. Nadat Vox het interview had gepubliceerd, zei Bankman-Fried dat sommige van zijn uitspraken “ondoordacht of overdreven sterk” waren. Hij had zich afgereageerd over iets dat niet bedoeld was om openbaar te worden.

Een Vox-woordvoerder zei dat alle communicatie met Vox-verslaggevers on-the-record was, tenzij de geïnterviewde en de verslaggever over bepaalde onderwerpen anders hadden afgesproken.