GM wint op Wall Street na positieve update elektrische auto’s

General Motors (GM) ging donderdag omhoog op Wall Street nadat de autoproducent positiever was geworden over het lopende jaar. Topvrouw Mary Barra zei verder dat het verkopen van elektrische auto’s in 2025 al winstgevend is. De omzet van GM zal bovendien elk jaar stijgen, door extra verkopen van stekkerauto’s. Het aandeel, dat voor het begin van de investeerdersdag nog ruim lager stond, sloot met een plus van 0,4 procent.

GM zei ook steeds meer geld te verdienen aan reparaties van Tesla’s. Het automerk van Elon Musk (min 2 procent) heeft geen eigen dealers en de service-afdeling kan de vraag niet aan waardoor Tesla-rijders zich onder meer tot GM-dealers wenden.

Speelgoedbedrijf Hasbro ging 4,4 procent omhoog nadat het bekendmaakte een groot deel van televisietak EOne te willen verkopen. De productietak en 6500 titels gericht op volwassenen gaan in de verkoop, maar de rechten op Peppa Pig houdt Hasbro. De maker van speelgoed van GI Joe, Transformers en Dungeons & Dragons zegt al de nodige interesse te hebben voor EOne.

Cisco Systems steeg 5 procent. De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur voor telecombedrijven presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor het gehele boekjaar.

De stemming op Wall Street bleef echter negatief. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de toekomst minder sterk hoeft te verhogen nu de inflatie wat lijkt af te koelen, werd woensdag al de grond ingeboord door de beter dan verwachte Amerikaanse winkelverkopen. Ook waarschuwden verschillende beleidsmakers van de Federal Reserve dat het nog veel te vroeg is om gas terug te nemen wat renteverhogingen betreft.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 33.546,32 punten. De brede S&P 500 leverde 0,3 procent in tot 3946,56 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 11.144,96 punten.

Warenhuisketen Macy’s, die voorbeurs met resultaten kwam, dikte 15 procent aan. Het concern verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van zijn luxe-artikelen. Macy’s is onder meer eigenaar van de luxe warenhuizen van Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury.

Alibaba steeg 7,8 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft in New York, dook afgelopen kwartaal onverwacht in de rode cijfers maar kondigde wel aan om nog meer eigen aandelen te gaan inkopen.

De euro was 1,0368 dollar waard, tegen 1,0326 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 4,3 procent in prijs tot 81,93 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper op 89,99 dollar per vat.