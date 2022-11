Inflatie eurozone iets minder hoog dan eerder gemeld

De inflatie in de eurozone is in oktober iets minder sterk gestegen dan eerder gedacht, al werd wel een nieuw record bereikt. Volgens een nieuw cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat klom de inflatie vorige maand naar 10,6 procent op jaarbasis, van 9,9 procent in september. Bij een voorlopige raming werd nog een inflatie van 10,7 procent gemeld.

De inflatie wordt vooral aangejaagd door de hogere prijzen voor energie en voedings- en genotsmiddelen. In de gehele Europese Unie gingen de consumentenprijzen met 11,5 procent omhoog, tegen 10,9 procent in september.

De hoogste inflatie binnen de eurolanden werd gemeten in Estland (22,5 procent) en Litouwen (22,1 procent). De Franse inflatie was binnen de eurozone het laagst met 7,1 procent.

In Nederland bedroeg de inflatie volgens de Europese meetmethode 16,8 procent. Dat was wel iets minder dan de 17,1 procent in september.