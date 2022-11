Meer omzet likeurproducent Lucas Bols ondanks tekort aan glas

Likeurproducent Lucas Bols heeft de eerste helft van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een omzetgroei van bijna een kwart. Het bedrijf verkocht meer drank tegen hogere prijzen. Daarnaast pakten ook wisselkoerseffecten gunstig uit voor het concern. Evengoed hadden de cijfers nog beter kunnen zijn als er meer glas voorradig was.

In vrijwel alle belangrijke markten was sprake van een omzetgroei met dubbele cijfers. Het glastekort zorgde ervoor dat de resultaten in de Verenigde Staten minder waren. De hogere kosten waar ook Lucas Bols mee kampt wist het bedrijf onder andere te compenseren door de prijzen te verhogen.

Lucas Bols sloot de meetperiode, die tot 1 oktober liep, af met een omzet van 56,3 miljoen euro. Dat was 23 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 11,3 miljoen euro. Dat was in lijn met het resultaat een jaar eerder. Dat dit resultaat niet meegroeide met de omzet kwam onder andere door uitgaven aan marketing en hogere logistieke kosten door de tijdelijke verhuizing van de productie voor de Amerikaanse markt naar Nederland.

De nettowinst steeg met 2 procent tot 7,9 miljoen euro. Verder meldde Lucas Bols dat de dividenduitkering wordt hervat. Het bedrijf keert een interimdividend uit van 0,21 euro per aandeel. Het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden voorlopig nog wel uitdagend blijven.