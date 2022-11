Miljardenwinst Siemens ondanks fors hogere kosten

Industrieconcern Siemens heeft het boekjaar dat tot oktober loopt afgesloten met een winst van 4,4 miljard euro. De winst viel op jaarbasis een derde lager uit, maar dat was vooral het gevolg van toegenomen kosten. De Duitse onderneming, die ook in Nederland actief is, was veel geld kwijt door de impact van de oorlog in Oekraïne en de terugtrekking uit Rusland. Ook moest het bedrijf een stevige afschrijving doen op zijn voormalige energiedivisie.

Vooral het slotkwartaal van het boekjaar was sterk toen het een winst van 2,9 miljard euro in de boeken zette. De omzet in de laatste drie maanden van het boekjaar steeg met 18 procent tot 20,6 miljard euro. De jaaromzet van Siemens kwam uit op 72 miljard euro, wat een stijging met 16 procent betekende. Verder maakte Siemens bekend dat het dividend met 0,25 euro wordt verhoogd tot 4,25 euro per aandeel.

Siemens-topman Roland Busch sprak van een “extreem uitdagend jaar” en een “uitstekende prestatie”. Siemens heeft marktaandeel gewonnen en de grote vraag naar het hard- en softwareaanbod van de groep blijft overeind, benadrukte hij. In het nieuwe boekjaar rekent het concern erop aanzienlijk meer geld te verdienen. Voor het lopende jaar verwacht Siemens een winstgroei, exclusief eenmalige posten, van minstens 59 procent.