Moeder Thuisbezorgd.nl gaat samenwerken met flitsbezorger Getir

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway slaat de handen ineen met flitsbezorger Getir. Het boodschappenassortiment van Getir zal straks ook aangeboden worden door het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. De samenwerking begint volgende week in Duitsland, later moeten ook andere Europese landen volgen.

Bij de oosterburen runt Just Eat Takeaway de app Lieferando. Als je op dat platform een product van Getir bestelt, wordt het bezorgd door de snelle koeriers van Getir. De verdere uitbreiding van de samenwerking naar andere Europese landen moet ergens in de komende weken plaatsvinden.

Getir is in 2015 opgericht in Turkije en zit tegenwoordig ook in onder meer Nederland, Spanje, Frankrijk, Italiƫ en de Verenigde Staten. Flitsbezorgers als Getir en rivalen Gorillas en Flink groeiden hard tijdens de coronaperiode waarin mensen meer thuis zaten door de lockdowns en daardoor sneller geneigd waren even een boodschap te laten bezorgen.

Maar sinds alle winkels en restaurants weer open zijn stagneert de groei van de flitsbezorgers, bleek afgelopen zomer uit cijfers. De samenwerking met een grote partij als Just Eat Takeaway is voor Getir een manier om toch meer consumenten te bereiken. Just Eat Takeaway begeeft zich ook al enige tijd op het vlak van boodschappen. Zo zijn producten van bijvoorbeeld biosuper Marqt en SPAR al terug te vinden bij Thuisbezorgd.nl.