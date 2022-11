Moederbedrijf Zara probeert staking met Black Friday te voorkomen

Zara-moederbedrijf Inditex probeert een staking van winkelpersoneel in zijn thuisregio tijdens Black Friday te voorkomen. De werknemers van winkels in Galicië, de Spaanse streek rond het noordwestelijk gelegen La Coruña, willen het werk neerleggen in een loonconflict met Inditex. Die keten zit ook achter merken als Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius.

Niet alleen in Galicië dreigt een staking. Ook in de noordoostelijke regio Baskenland denkt het personeel aan werkonderbrekingen rond Black Friday. Inzet van het conflict is een loonsverhoging. Vakbonden willen dat personeel dat nu nog 1058 euro per maand verdient er onmiddellijk 440 euro per maand bij krijgt. Zo’n stijging vinden ze noodzakelijk vanwege de hoge inflatie. Inditex wil nu niet meer dan 182 euro erbij geven en wil de verlangde loonsverhoging over drie jaar uitsmeren, zeggen de bonden.

Het winkelpersoneel van Inditex wil een loon krijgen dat vergelijkbaar is met dat van de betere betaalde werknemers bij de logistieke afdelingen. Daarnaast zijn de verkopers ontevreden dat zij last hebben van de zeer hoge inflatie terwijl hun werkgever goede zaken doet. Inditex zette dit jaar recordomzetten in de boeken.

Een winkelsluiting rond het belangrijke koopjesfestijn Black Friday komt Inditex heel slecht uit. Het bedrijf heeft zijn webwinkelactiviteiten sterk aan zijn reguliere winkels gekoppeld. Klanten moeten hun bestellingen daar ophalen.