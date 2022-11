NN onderuit op Damrak, Siemens grote winnaar op Duitse beurs

NN Group ging donderdag dik 7 procent onderuit op het Damrak. Beleggers waren niet te spreken over de update die de verzekeraar gaf tijdens zijn investeerdersdag in Londen. Zo viel onder meer de financiële doelstelling voor 2025 tegen. Het bedrijf hield daarnaast vast aan zijn dividendbeleid en de omvang van het jaarlijkse inkoopprogramma van eigen aandelen. Aandeelhouders hadden juist gehoopt op een hogere beloning van NN.

In Frankfurt vielen de resultaten van Siemens (plus 7 procent) in de smaak. Het Duitse industrieconcern kampte afgelopen boekjaar met de impact van de oorlog in Oekraïne en de terugtrekking uit Rusland, maar wist desondanks een miljardenwinst te boeken. Topman Roland Busch sprak van een “uitstekende prestatie” in een “extreem uitdagend jaar”. Siemens keert ook meer dividend uit en denkt in het nieuwe boekjaar aanzienlijk meer geld te verdienen.

De AEX-index in Amsterdam noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 705,47 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 918,46 punten. De DAX in Frankfurt hield het verlies beperkt tot 0,1 procent dankzij de koerswinst van Siemens. Parijs zakte 0,8 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,6 procent in afwachting van de presentatie van de begrotingsplannen van de regering van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak.

Naast NN stonden zorgtechnologieconcern Philips en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 2,6 procent. Bierbrouwer Heineken, chipmachinemaker ASML en olie- en gasconcern Shell gingen aan kop met bescheiden plussen van 0,4 procent.

Just Eat Takeaway daalde 1 procent, na een samenwerking met Getir. Producten van de Turkse flitsbezorger kunnen vanaf volgende week in Duitsland worden besteld op het platform van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. In de komende weken wordt de samenwerking uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk.

In de MidKap zette Air France-KLM (min 1,9 procent) de daling voort. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie raakte een dag eerder 10,5 procent aan waarde kwijt na de uitgifte van een nieuwe obligatielening die kan worden omgezet in aandelen.

Lucas Bols verloor bijna 2 procent. Het bedrijf achter jenevermerk Bols en likeuren als Passoã zag de omzet afgelopen halfjaar met bijna een kwart groeien. De cijfers hadden volgens het bedrijf nog beter kunnen zijn als er meer glas voorradig was.

De euro was 1,0338 dollar waard, tegen 1,0390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 85,06 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 92,56 dollar per vat.