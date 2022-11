Ondernemers dringen aan op heldere langetermijnvisie van overheid

Ondernemers willen van de overheid meer duidelijkheid over wat er nou precies van hen wordt verwacht op het terrein van bijvoorbeeld duurzaamheid. “Bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid en een wenkend perspectief. En dus aan duidelijke doelen”, stelt voorzitter Jacques van den Broek van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Volgens de oud-baas van uitzendconcern Randstad hangt voor ondernemers namelijk alles met alles samen. Verduurzamen en digitaliseren zou niet kunnen zonder voldoende financiering en personeel. “Een routekaart kan juist kleinere ondernemers, die kampen met grote onzekerheden, helpen om goed te anticiperen op de transities. Wij vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat om hiertoe het initiatief te nemen.”

Dat zou in zijn ogen ook moeten betekenen dat ministeries en verschillende overheden meer met elkaar samenwerken en hun beleids- en uitvoeringskracht bundelen. Van den Broek komt met die boodschap bij de presentatie van het rapport Staat van het mkb 2022.

Uit de studie komt naar voren dat bijna de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zich nu vooral zorgen maakt over de flink opgelopen prijzen van energie, en ook van materialen en diensten. Verder ervaren ondernemers personeelstekorten als een grote belemmering. Kleinere bedrijven hebben daarbij relatief meer moeite met digitaliseren dan grotere bedrijven.

“Juist in deze voor ondernemers ingewikkelde tijden, waarin opvolgende crises het zicht op structurele trends en de toekomst soms wegnemen, hebben we behoefte aan een overheid met een langetermijnvisie”, zegt ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. “Het is lastiger ondernemen als het beleid van de overheid ook een onzekere factor is.”

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) noemt de door het Comité voorgestelde routekaart in een reactie een “belangrijke stap”. “We verwachten veel van ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzamen en digitaliseren. Om mkb’ers daarbij te helpen en hun ondernemerschap te stimuleren, moeten wij als overheid zorgen voor stabiliteit en voorspelbaarheid”, erkent ze.