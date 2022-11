Pas na drie maanden blauw vinkje voor nieuwe Twitter-accounts

Als Twitter het weer mogelijk maakt om abonneedienst Twitter Blue af te sluiten, geldt dat nog niet voor nieuwe accounts. Die moeten negentig dagen wachten voor de dienst, waarbij ze ook het blauwe vinkje krijgen dat voorheen voorbehouden was aan door Twitter gecontroleerde accounts. Dat valt te lezen op een aangepaste productpagina van Twitter Blue die door de Amerikaanse techsite The Verge is ontdekt.

Twitter-eigenaar Elon Musk besloot kort nadat hij het socialemediabedrijf in handen kreeg het blauwe vinkje deel te maken van het abonnement. Hij wil zo meer inkomsten krijgen uit een andere bron dan advertenties. Na de introductie werd er echter op grote schaal misbruik van gemaakt. Gebruikers veranderden de naam van hun account zodat die leek op die van een ster, politicus of bedrijf en stuurden tweets uit die naam.

Twitter besloot daarop het onmogelijk te maken om nog Twitter Blue af te sluiten. Deze week zei Musk dat de abonnementsdienst, die alleen in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australiƫ en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar is, eind deze maand weer terugkeert.