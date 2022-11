Tencent en Meituan zakken op lagere beurs in Hongkong

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent en maaltijdbezorger Meituan behoorden donderdag tot de dalers op de beurs in Hongkong. Tencent, dat ook eigenaar is van de Chinese chatapp WeChat, waar gebruikers ook mee kunnen shoppen en bankieren, zag de omzet voor het tweede kwartaal op rij dalen en werd 0,8 procent lager gezet. Meituan zakte 7 procent nadat Tencent liet weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorgdienst aan zijn aandeelhouders te gaan uitkeren. Daarbij gaat het om een bedrag van omgerekend 19 miljard euro.

Ook andere grote Chinese techbedrijven gingen omlaag. Webwinkelconcern Alibaba, dat later op de dag met resultaten komt, daalde 4 procent. Het Chinese techbedrijf NetEase kelderde 11 procent. Blizzard Entertainment, een onderdeel van de Amerikaanse gamesontwikkelaar Activision Blizzard, schort het merendeel van zijn dienstverlening op het gebied van onlinegames in China vanaf 23 januari op na de beƫindiging van de samenwerking met NetEase.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde door de verliezen in de techsector dik 2 procent lager en de beurs in Shanghai verloor 0,7 procent. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest behoorden tot de grootste dalers met verliezen tot 3,5 procent. Ook bleek dat het Japanse handelstekort in oktober verder is opgelopen door de stijgende invoer van duurdere brandstoffen. De export steeg met ruim 25 procent, terwijl de import met 53,5 procent toenam.

De Kospi in Seoul zakte 1 procent. Buurland Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd. De lancering kwam enkele uren na een dreigement van het land met zwaardere militaire acties te komen als de Verenigde Staten oefeningen blijven houden in de regio. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en won 0,2 procent.