TenneT ziet vraag naar stroom veel harder stijgen dan het aanbod

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft momenteel voor meer dan 40 gigawatt aan potentiĆ«le nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet. Dat is vergelijkbaar met vijftig keer het vermogen van de stad Amsterdam of vier keer het verbruik van heel Nederland op een normale dag. “Dit vraagt steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet, dat niet in het zelfde tempo kan worden uitgebreid”, waarschuwt TenneT.

“Waar bedrijven eerder aangaven in 2030 van het gas af te willen gaan, zetten ze nu het liefst morgen al die stap”, aldus de organisatie. TenneT gaat de komende tien jaar 13 miljard euro investeren om het netwerk te versterken en uit te breiden. “De uitbreidingen vinden de komende jaren fasegewijs plaats en leveren bij elkaar een verdubbeling tot verdrievoudiging van de capaciteit op”, aldus de netbeheerder.

Tot die nieuwe verbindingen er zijn moet er volgens TenneT aan de slag gegaan worden om drukte op het hoogspanningsnet te minimaliseren. Zo wordt onderzocht waar er klanten zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken.