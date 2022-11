Vakbonden: meer agressie tegen winkelpersoneel sinds corona

Winkelpersoneel heeft sinds de coronapandemie vaker te maken met scheldpartijen en agressie door klanten. Dat zeggen bestuurders van vakbonden FNV en CNV. Tijdens corona reageerden klanten hun frustraties over het verplicht dragen van mondkapjes en afstand houden in winkels soms af op werknemers. Sindsdien is de situatie er niet veel beter op geworden door de sterke prijsstijgingen en verslechterde economie, aldus de bestuurders.

“Mensen staan meer onder druk en dat merk je wel. De algehele hufterigheid is toegenomen. Er was een enorme piek tijdens corona en die is niet meer teruggezakt naar normaal”, zegt Jacqueline Twerda van CNV. “Bijvoorbeeld als een klant komt voor een aanbieding in de folder die dan is uitverkocht in de winkel. Die klant gaat dan helemaal uit zijn dak tegen een werknemer. Mensen hebben vaker korte lontjes dan voor corona.”

Ook Linda Vermeulen van FNV merkt dat personeel vaker te kampen heeft met intimiderend gedrag, zeker nu de feestdagen eraan komen. “Wat we horen is dat het fors drukker wordt in winkels door alle aanbiedingen en advertenties. Winkelketens zijn heel erg bezig de bezetting laag te houden. Er komt dus veel werk te liggen op de schouders van met name ervaren krachten. Medewerkers melden dat klanten er niet altijd begrip voor hebben als zij niet direct worden geholpen. Het gebeurt geregeld dat mensen ongeduldig en soms zelfs met een kort lontje reageren.”

Volgens de twee bestuurders is personeelstekort een belangrijke oorzaak. “Sinds corona zie je dat werknemers met minder collega’s op de werkvloer staan. Werkgevers kunnen deze problemen aanpakken door meer hun best te doen om extra personeel te behouden. Dat is ook fijner voor de klant”, aldus Vermeulen. Ze stelt verder dat de lonen in de winkelstraat erg laag zijn, waardoor werknemers sneller ergens anders gaan werken. Daardoor ontstaat personeelstekort.

Door meer personeel wordt het makkelijker voor werknemers om met klachten om te gaan, voegt Twerda toe. Ze zegt ook dat werknemers een zekere mate van gewenning hebben opgebouwd tegen onbeschofte klanten en asociaal gedrag steeds meer over zich heen laten gaan, zonder daarover te klagen bij de werkgever.

Het CBL, de koepelorganisatie voor supermarkten, laat weten dat “agressie tegen winkelpersoneel helaas iets van alle tijden is” en dat medewerkers er zoveel mogelijk op worden voorbereid. Het CBL zegt dat in de coronaperiode meer agressie tegen personeel werd opgemerkt vanwege de beperkende regels. De organisatie krijgt naar eigen zeggen geen signalen dat die agressie de laatste tijd toeneemt vanwege de prijsstijgingen.

Winkelbrancheorganisatie INretail geeft aan dat zeker in coronatijd meer agressie te merken was. Volgens een woordvoerder was er toen veel polarisatie in de samenleving, wat terug te zien was in winkels. INretail benadrukt wel dat het overgrote deel van het winkelend publiek zich fatsoenlijk gedraagt en dat slechts een kleine minderheid zich misdraagt tegen personeel.