Verzekeraar NN zakt op Damrak na tegenvallende update

NN Group was donderdag de grootste verliezer in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De verzekeraar, die donderdag een beleggersdag houdt, verhoogde zijn financiële doelstelling voor 2025 en verklaarde op koers te liggen om de doelen voor 2023 eerder dan verwacht te behalen. Het bedrijf hield echter vast aan zijn dividendbeleid en de jaarlijkse inkoop van eigen aandelen van minimaal 250 miljoen euro. Aandeelhouders hadden gehoopt op een hogere beloning van het concern en stuurden het aandeel ruim 5 procent lager.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 710,37 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 927,17 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,9 procent dankzij een koerssprong van Siemens (plus 9 procent). Het Duitse industrieconcern kwam met beter dan verwachte jaarresultaten. De beurs in Parijs won 0,4 procent. De FTSE-index in Londen daalde 0,2 procent in afwachting van de presentatie van de begrotingsplannen van de regering van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak.

Verlichtingsbedrijf Signify en speciaalchemieconcern DSM waren koplopers in de AEX, met plussen van ruim 1 procent. Just Eat Takeaway won 0,2 procent na een samenwerking met Getir. Producten van de Turkse flitsbezorger kunnen vanaf volgende week in Duitsland worden besteld op het platform van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. In de komende weken kunnen de producten van Getir ook via Just Eat Takeaway worden besteld in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk.

In de MidKap profiteerde ABN AMRO van een koopadvies door analisten van Deutsche Bank en steeg 2 procent. Air France-KLM bleef vrijwel ongewijzigd. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie raakte een dag eerder 10,5 procent aan waarde kwijt na de uitgifte van een nieuwe obligatielening die kan worden omgezet in aandelen.

Lucas Bols zakte dik 2 procent. Het bedrijf achter jenevermerk Bols en likeuren als Passoã zag de omzet afgelopen halfjaar met bijna een kwart groeien. Het bedrijf verkocht meer drank tegen hogere prijzen. De cijfers hadden volgens het bedrijf nog beter kunnen zijn als er meer glas voorradig was.

ForFarmers won 0,8 procent. Het veevoerbedrijf gaat meer de nadruk leggen op duurzame oplossingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Om posities in de thuismarkten te versterken en nieuwe markten te betreden kijkt het bedrijf ook naar mogelijkheden voor fusies of overnames.

De euro was 1,0387 dollar waard, tegen 1,0390 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 84,97 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 92,53 dollar per vat.