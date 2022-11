Aandeelhouders Just Eat Takeaway akkoord met verkoop iFood-belang

Aandeelhouders van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zijn akkoord gegaan met de verkoop van het belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood aan techinvesteerder Prosus. Alle voorstellen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering werden aangenomen, aldus het bedrijf.

De in Amsterdam genoteerde onderneming, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, krijgt een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro voor de 33 procent van de aandelen die het bezit. Prosus krijgt iFood daarmee volledig in handen.

Just Eat Takeaway bereikte in augustus een akkoord over de verkoop van de iFood-aandelen. Een eerder bod van 2,3 miljard euro werd eerder nog afgeslagen. Maar met het uitblijven van verdere biedingen ging Just Eat Takeaway akkoord met een lagere prijs.

Koper van de stukken is Moville, dat onderdeel is van Prosus. De transactie bestaat uit 1,5 miljard euro aan contanten. Afhankelijk van de prestaties van het onderdeel komt daar nog eens maximaal 300 miljoen euro bij. Just Eat Takeaway zal de opbrengsten gebruiken om de eigen balans te versterken en schulden af te lossen.