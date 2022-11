AEX vindt weg omhoog onder aanvoering Adyen, Unibail onderaan

De AEX-index op het Damrak wist vrijdag de weg omhoog te vinden onder aanvoering van betaalbedrijf Adyen (plus 3,6 procent). Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond daarentegen onderaan met een min van 2 procent. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs adviseren het aandeel van de eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam te verkopen, vanwege de verslechterde economische vooruitzichten.

Ook elders in Europa stonden de beurzen in het groen, na een aarzelend begin. Beleggers lijken de rentezorgen weer even aan de kant te schuiven. Na het optimisme over de afkoelende inflatie in de Verenigde Staten van afgelopen week, laaide de rentevrees eerder deze week weer op. Verschillende beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank waarschuwden dat het nog te vroeg is om over te stappen op kleinere renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,1 procent hoger op 716,25 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 924,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3 procent. De Londense FTSE-index klom 0,9 procent, na een stijging van de Britse winkelverkopen in oktober.

Naast Adyen stond chipmachinemaker ASML in de kopgroep van de AEX, met een winst van 2,3 procent. ASML profiteerde onder meer van beter dan verwachte resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Applied Materials. Branchegenoten ASMI en Besi wonnen tot 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus en zorgtechnologieconcern Philips behoorden tot de verliezers, met minnen tot 1,3 procent.

In de MidKap daalde PostNL 0,2 procent. Vakbond FNV kondigde vrijdag aan dat post- en pakketmedewerkers actie gaan voeren om hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Stakingen zijn niet uitgesloten. Flow Traders verloor 0,3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Dennis Dijkstra vertrekt bij de flitshandelaar. Hij draagt per 1 februari 2023 het stokje over aan financieel topman Mike Kuehnel.

Heijmans steeg 0,9 procent. Het consortium TriAX, waar Heijmans, BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, heeft de opdracht gekregen voor de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer.

De euro was 1,0374 dollar waard, tegen 1,0326 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 81,80 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 89,78 dollar per vat.