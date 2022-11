Akkoord loonsverhoging Duitse industrie, stakingen van de baan

De grootste vakbond van Duitsland IG Metall en werkgevers in de metaal- en elektro-industrie zijn het eens geworden over een loonsverhoging voor het personeel. Daarmee zijn verdere stakingen in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, van de baan.

De Duitse metaal- en elektro-industrie biedt werk aan zo’n 3,9 miljoen mensen. De deal die werkgevers en vakbond IG Metall sloten geldt vooralsnog alleen voor personeel in de deelstaat Baden-Wuerttemberg, maar de bond wil deze ook in de rest van Duitsland aanbevelen. Werknemers zien hun salaris verdeeld over twee jaar met 8,5 procent stijgen.

Daar bovenop krijgen zij een bonus van 3000 euro netto als compensatie voor de gestegen inflatie. De inflatie in Duitsland steeg in oktober naar het hoogste niveau in zeventig jaar tijd. In vergelijking met oktober vorig jaar lagen de prijzen 10,4 procent hoger.

De spanningen tussen werkgevers en vakbond IG Metall liepen de afgelopen tijd hoog op. Bedrijven waren huiverig om de lonen te verhogen door de gestegen kosten voor grondstoffen en energie. Als gevolg daarvan namen ongeveer 900.000 werknemers deel aan stakingen.