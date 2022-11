Alcoholverbod in Qatar kost Budweiser hooguit wat bier

De plotseling ommezwaai van Qatar om geen alcoholverkoop in de WK-stadions toe te laten, zal voor Budweiser weinig gevolgen hebben. Het Amerikaanse biermerk, onderdeel van ’s werelds grootste bierconcern AB InBev, raakt er hooguit wat bier minder door kwijt, zeggen deskundigen. Budweiser heeft een langlopende verbintenis met de FIFA en kijkt ook vooruit naar het WK van 2026 dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Die markt is veel belangrijker voor de Amerikanen.

Budweiser zou voor de sponsoring tijdens het WK in Qatar zo’n 72 miljoen dollar betalen, omgerekend net geen 70 miljoen euro. Het bedrijf wilde toch al vooral zijn alcoholvrije bier Budweiser Zero promoten en dat bier blijft gewoon te verkrijgen in de stadions. Bovendien heeft Budweiser in meer dan zeventig markten en in meer dan 1,2 miljoen pubs, bars en restaurants acties gepland rond het WK waarmee het bedrijf hoopt meer bier af te zetten.

Van het bier dat Budweiser naar Qatar verscheepte komt het bedrijf misschien niet af. Daarvoor moest het Amerikaanse biermerk ook koelruimtes huren in de Golfstaat. Maar van een rechtszaak zal het niet komen, verwacht de Londense advocaat Alex Kelham. “Het is zeldzaam dat sponsors rechthebbenden aanklagen. Zeker als er sprake is van een langetermijnrelatie. Het is veel waarschijnlijker dat deze zaak intern wordt opgelost.”

Daar is Budweiser ook bij gediend. Het bedrijf zal naar verwachting voor sponsoring van het volgende WK tot wel het dubbele neertellen. Op de thuismarkt valt voor Budweiser veel meer te verdienen.