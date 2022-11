Amerikaanse lng-terminal verwacht volgende maand herstart

Een belangrijke terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Texas kan volgende maand weer worden opgestart. Dat is een maand later dan uitbater Freeport LNG eerder voorzag. De terminal, waar Amerikaans gas vloeibaar wordt gemaakt zodat het goedkoper kan worden verscheept, lag sinds een explosie in maart stil.

Als de terminal in december wordt herstart, kan die in maart weer op volle kracht draaien. Dat betekent dat de Verenigde Staten meer lng kunnen exporteren naar Aziƫ en Europa en dat zal de gasprijs mogelijk doen dalen.

Normaal gesproken ligt de gasprijs in de zomerperiode lager dan in de winter, maar dit jaar was dat juist andersom. Europese landen probeerden hun gasopslagen versneld te vullen terwijl Rusland de gaskraan dichtdraaide. Kenners verwachten dat dit patroon ook de komende jaren zo zal zijn.