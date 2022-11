FD Mediagroep koopt Brits mediabedrijf IPE

FD Mediagroep (FDMG) heeft voor het eerst een buitenlands mediabedrijf opgekocht. Het gaat om het Britse IPE International Publishers (IPE), een onderneming met pakweg vijftig medewerkers en een omzet van circa 10 miljoen euro, meldt het FD dat door FDMG wordt uitgegeven.

“Als toonaangevende Europese uitgever van beleggingen en pensioenen past IPE uitstekend in onze ambities om de onbetwiste Europese marktleider in de beleggings- en pensioensector te worden”, zegt FD Mediagroep-CFO Jeroen van Dijk tegen de krant.

De algemene leiding bij IPE komt in handen van Mariska van der Westen, de huidig directeur en uitgever van FD Business. Ze begeleidt de integratie van het Britse bedrijf in FDMG en ontwikkelt plannen om het verder te laten groeien. Sinds 2014 werken beide bedrijven al samen, via Pensioen Pro, een joint venture tussen FDMG en IPE. Onder FD Business vallen publicaties als Pensioen Pro, Energeia, Impact Investor en gelieerde titels als PropertyNL en PropertyEU.