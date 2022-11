Groot probleem BP-raffinaderij zit acties dwars

Een raffinaderij van BP in Rotterdam heeft last van een “ernstig probleem”, heeft vakbond CNV laten weten. Personeel dat bezig was met stiptheidsacties werkt daarom weer volledig om de problemen onder controle te houden. Er zou een ongecontroleerd stoomlek zijn.

CNV was eerder deze week tot acties overgegaan, nadat een ultimatum aan BP was verlopen. De bond eist 6 procent meer loon en een winstdelingsregeling van het olie- en gasconcern. De raffinaderij van BP produceert ongeveer 400.000 vaten olie per jaar en is een belangrijke leverancier van diesel in Noord-Europa. BP voerde de afgelopen tijd groot onderhoud uit en het duurt nu vermoedelijk langer voor de raffinaderij weer helemaal open kan.

“Door het probleem komt er van de stiptheidsacties nu even niets terecht, maar dat betekent niet dat ze van de baan zijn”, aldus CNV-bestuurder Jaap Bosma. De bondsbestuurder wil geen langdurige problemen veroorzaken en wijst op de loyaliteit van het raffinaderijpersoneel richting BP. “Misschien wijs ik de directie daar volgende week wel op.”