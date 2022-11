Heijmans en Dura Vermeer aan de slag met knooppunt De Nieuwe Meer

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam is gegund aan consortium TriAX met daarin bedrijven Heijmans, Dura Vermeer en BESIX. De opdracht heeft een contractwaarde van 350 miljoen euro. Heijmans is naar eigen zeggen goed voor een derde van dat bedrag.

De herinrichting van De Nieuwe Meer maakt onderdeel uit van het project Zuidasdok van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen. Uiterlijk 2031 moet het knooppunt volledig in gebruik zijn.

De Nieuwe Meer is één van de onderdelen van het programma Zuidasdok, één van de grootste infrastructurele bouwprojecten van Nederland. Het project heeft als doel heeft om het noordelijke deel van de Randstad beter bereikbaar te maken via de weg en met het openbaar vervoer. Door de reconstructie verbetert onder andere de doorstroming en de verkeersveiligheid in dit gebied.