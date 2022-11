Japanse inflatie naar hoogste punt in 40 jaar

De inflatie in Japan is in oktober op het hoogste niveau in veertig jaar uitgekomen. De consumentenprijzen exclusief vers voedsel stegen vorige maand met 3,6 procent op jaarbasis, meldde het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het cijfers viel hoger uit dan de 3,5 procent waar kenners in doorsnee rekening mee hielden en markeert de sterkste prijsstijging sinds 1982.

De kerninflatie ligt nu al zeven maanden op rij hoger dan de doelstelling van 2 procent. De daling van de Japanse munt heeft de inflatie daarbij verder versterkt.

Door de oplopende prijzen klinkt er steeds meer kritiek op het beleid van de centrale bank van Japan, die de rentes aanhoudend laag houdt. Economen zijn het grotendeels eens met de Bank of Japan die verwacht dat de inflatie in Japan volgend jaar zal afkoelen deels als gevolg van overheidssubsidies. Maar sommige analisten menen dat de centrale bank de prijsstijgingen onderschat.