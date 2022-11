Live Nation onderuit op Wall Street door onderzoek van justitie

Entertainmentconcern Live Nation is op de beurs in New York onderuitgegaan. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse justitie een onderzoek is begonnen naar de concertorganisator en ticketverkoper over machtsmisbruik. Met name dochter Ticketmaster zou te veel macht hebben over de muziekindustrie. Live Nation daalde 7,9 procent.

Deze week kwam Ticketmaster onder vuur te liggen toen de vroege kaartverkoop rond een concertreeks van Taylor Swift helemaal mis ging. Computersystemen van Ticketmaster konden de vraag niet aan. Dat leidde direct tot vragen in de Amerikaanse politiek, maar het onderzoek naar Ticketmaster was al eerder begonnen.

Ook winkelketens Gap en Foot Locker eindigden hoger, nadat beide resultaten hadden bekendgemaakt. Kledingverkoper Gap, die naast de Gap-winkels ook eigenaar is van modezaken als Banana Republic, Athleta en Old Navy, wist afgelopen kwartaal weer terug te keren naar winst, na een verlies een jaar geleden. Ook de verkopen van Gap vielen hoger uit dan verwacht. Het concern temperde wel de verwachtingen voor het belangrijke feestdagenseizoen, maar het aandeel werd desondanks 7,6 procent hoger gezet.

Foot Locker deed het nog beter en kreeg er 8,7 procent bij. De sportschoenenketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar ondanks het feit dat Nike veel meer schoenen exclusief via de eigen website verkoopt. Daarvoor in de plaats kwamen meer verkopen van sportschoenen van merken als New Balance, On en Hoka.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 33.745,69 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3965,34 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er een fractie bij, tot 11.146,06 punten.

LGBTI-datingapp Grindr werd drie keer zoveel waard bij zijn debuut op de aandelenmarkt. Het bedrijf fuseerde met een lege beurshuls en het merendeel van de investeerders daarin besloot zijn aandelen vast te houden. Daardoor waren er maar weinig aandelen beschikbaar terwijl er wel de nodige vraag was. Uiteindelijk sloot Grindr met een winst van 214 procent ten opzichte van de slotkoers van beurshuls Tiga Acquisition Corpioration een dag eerder.

JD.com daalde 2,5 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen en boekte weer winst.

De euro was 1,0325 dollar waard, tegen 1,0347 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 80,20 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 87,80 dollar per vat.