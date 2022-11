Meta Platforms richt pijlen op WhatsApp en Messenger voor groei

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, verwacht dat de onderdelen WhatsApp en Messenger de omzetgroei van het socialemediabedrijf zullen aanjagen. Dat zei topman Mark Zuckerberg tegen werknemers in een poging om de zorgen over de financiƫle situatie van Meta weg te nemen na het recente massaontslag bij het bedrijf.

Meta Platforms kondigde onlangs aan wereldwijd meer dan 11.000 banen te schrappen. Dat komt neer op 13 procent van alle banen bij het bedrijf. Het concern, dat ook eigenaar is van Instagram, heeft veel last van adverteerders die minder geld steken in onlinereclame, en kampt ook met hogere kosten door de gestegen rente en hoge inflatie.

De ontwikkelingskosten van Meta zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Dat komt vooral door het plan van Zuckerberg om volop in te zetten op de Metaverse, een virtuele wereld waar mensen bijvoorbeeld kunnen werken, gamen of concerten kunnen bezoeken. Dat project heeft al miljarden gekost en levert nog geen inkomsten op voor het bedrijf.

“We praten veel over de kansen op de zeer lange termijn, zoals de Metaverse, maar de realiteit is dat zakelijke berichten waarschijnlijk de volgende belangrijke pijler van ons bedrijf zullen zijn. We werken er dan ook aan om meer inkomsten te halen uit WhatsApp en Messenger”, zei Zuckerberg tijdens een bijeenkomst met het personeel.