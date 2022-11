Retailers Gap en Foot Locker bij sterkste stijgers op Wall Street

De Amerikaanse retailers Gap en Foot Locker behoorden vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York, na goed ontvangen resultaten. Kledingverkoper Gap, die naast de Gap-winkels ook eigenaar is van modezaken als Banana Republic, Athleta en Old Navy, wist afgelopen kwartaal weer terug te keren naar winst, na een verlies een jaar geleden.

Ook de verkopen van Gap vielen hoger uit dan verwacht. Het concern temperde wel de verwachtingen voor het belangrijke feestdagenseizoen, maar het aandeel werd desondanks ruim 9 procent hoger gezet. Foot Locker deed het nog beter en kreeg er 13,5 procent bij. De sportschoenenketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De stemming op Wall Street was eveneens positief. Beleggers schoven de rentezorgen even aan de kant na de recente verliesbeurten. De rentevrees laaide eerder deze week weer op nadat beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank hadden gewaarschuwd dat het nog te vroeg is om over te stappen op kleinere renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 33.729 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3972 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij tot 11.201 punten.

Applied Materials steeg 2,2 procent. De chiptoeleverancier boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, ondanks de eerdere waarschuwing voor de negatieve impact van de strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Ook de verwachting voor het huidige kwartaal viel hoger uit dan beleggers en analisten hadden verwacht.

Palo Alto Networks dikte 10 procent aan. Het cyberbeveiligingsbedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij de sterke prestaties in het afgelopen kwartaal.

Ook de resultaten van de Amerikaanse discountketen Ross Stores (plus 15,6 procent) vielen in de smaak bij beleggers.

JD.com daalde 2,2 procent. Het Chinese webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen en boekte weer winst, na een verlies in een dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijf profiteerde onder meer van de coronalockdowns in China waardoor meer online werd gewinkeld.

De euro was 1,0350 dollar waard, tegen 1,0326 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent minder op 78,33 dollar. Brentolie werd 3,5 procent goedkoper op 86,68 dollar per vat.