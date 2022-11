RIPTwitter trending nadat ultimatum Musk verkeerd uitpakt

#RIPTwitter is trending op het sociale medium. Gebruikers van het platform lijken zich daarmee en masse voor te bereiden op een mogelijk einde van het bedrijf. Zeker nadat een door eigenaar Elon Musk gesteld ultimatum voor personeel om harder te werken verkeerd lijkt uit te pakken.

Musk ontsloeg eerder de helft van het personeel en ook de leidinggevenden van Twitter moesten vertrekken. Van het overige personeel zei hij in eerste instantie te verwachten dat ze minimaal 40 uur in de week op kantoor zijn. Ook volgde een ultimatum. Het personeel van het socialemediabedrijf moest een belofte ondertekenen om keihard te werken. Bij weigering zouden ze hun baan kwijtraken. De mail had maar één mogelijk antwoord: ja.

Op donderdag kondigde Twitter aan zijn kantoren tijdelijk te sluiten. Daardoor hebben werknemers tot maandag geen toegang tot de gebouwen. In een reactie op het ultimatum zouden honderden medewerkers hun conclusie trekken. Zij stappen zelf op, zo lijkt het.

Eerder meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat te weinig mensen de ja-knop indrukten. Musk zou daarop een zachtere toon hebben aangeslagen. Thuiswerken zou nu wel mogen. Dan moet wel de manager “verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat je een uitstekende bijdrage levert aan het bedrijf”, zou Musk in een nieuwe e-mail hebben geschreven.

Twitter-sceptici en ex-werknemers willen met de #RIPTwitter – rust in vrede Twitter – nu de aandacht vestigen op het naderende onheil. Een lot dat het bedrijf naar verwachting tegemoetgaat als de problemen niet worden aangepakt.