Shell daalt op Amsterdamse beurs na dalende olieprijzen

Shell is vrijdag in de min geƫindigd op een positief gestemd Damrak. Het olie- en gasconcern reageerde op de sterk gedaalde olieprijzen en daalde 0,1 procent. De gedaalde olieprijzen zorgden er inmiddels voor dat de prijzen voor benzine en diesel in Nederland weer onder de 2 euro per liter liggen.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent minder op 78,97 dollar. Brentolie werd 3,1 procent goedkoper op 87,01 dollar per vat. Door de wereldwijde hoge inflatie en de angst voor een recessie is er minder vraag naar olie. Ook de gasprijs daalde weer flink, tot iets meer dan 110 euro per megawattuur.

In Londen werd BP 0,5 procent lager gezet. Een raffinaderij van de Britse keten in Rotterdam, de op een na grootste van Europa, had te maken met een ernstig probleem waardoor onderhoud langer gaat duren.

Betalingsverwerker Adyen was de grootste stijger in de AEX-index met een plus van 2,8 procent. Techinvesteerder Prosus, dat 2,3 procent inleverde, stond onderaan. De AEX sloot met een winst van 0,6 procent op 712,55 punten. De MidKap dikte 0,9 procent aan tot 929,12 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,2 procent omhoog.

Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak steeg PostNL 0,8 procent. Vakbond FNV kondigde acties aan bij het postbedrijf, maar CNV en BVPP willen nog niet zo ver gaan en besloten met de directie in gesprek te blijven.

Heijmans steeg 2,3 procent. Het consortium TriAX, waar Heijmans, BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, heeft de opdracht gekregen voor de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer.

Sligro daalde 1,4 procent. De groothandelaar neemt vier vestigingen van de failliete Belgische branchegenoot Metro over.

Flow Traders verloor 0,7 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Dennis Dijkstra vertrekt bij de flitshandelaar. Hij draagt per 1 februari 2023 het stokje over aan financieel topman Mike Kuehnel.

De euro was 1,0347 dollar waard, tegen 1,0326 dollar een dag eerder.