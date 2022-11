Sligro neemt Metro-winkels van Belgische Makro over

Groothandelsketen Sligro neemt de Metro-winkels over van het noodlijdende Belgische Makro. Sligro legt daarvoor meer dan 55 miljoen euro neer, schrijft de Belgische krant De Standaard.

De elf Belgische groothandelswinkels van Metro maken deel uit van Makro Cash & Carry Belgium. Het concern vroeg in september bescherming aan tegen schuldeisers bij de rechtbank en kreeg die ook. Er meldden zich meerdere kandidaten om een deel van de boedel over te nemen, maar alleen het bod van Sligro is tot dusver geaccepteerd.

Het Nederlandse bedrijf bedankt wel voor het Metro-filiaal in Antwerpen-Noord, omdat het vlakbij al een eigen winkel heeft. Mogelijk geldt dat ook voor de Metro in Evergem.

Door de overname worden 506 banen gered, meldt De Standaard. Bij Makro Cash & Carry Belgium werken in totaal ongeveer 2000 mensen. Voor de rest van het concern dreigt faillissement.