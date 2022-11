Tencent weet winst niet vast te houden op aandelenbeurs Hongkong

Tencent stond vrijdag op de aandelenbeurs van Hongkong lager. Het techconcern stond eerder op de dag nog flink hoger, maar wist die winst niet vast te houden. Het bedrijf kreeg voor het eerst sinds de autoriteiten in China de vergunningverlening hebben hervat een licentie voor zijn eerste grote gametitel. Dat toont aan dat Beijing de harde aanpak van de mobiele entertainmentindustrie wat aan het afzwakken is.

Het spel “Metal Slug: Awakening” was een van de zeventig titels die voor november is goedgekeurd door de Chinese autoriteiten die in april de vergunningverlening hervatten. Het aandeel Tencent won tussentijds op vrijdag bijna 4 procent aan waarde. Maar in de loop van de sessie zakte het aandeel weg. Tencent liet in de loop van de sessie een verlies van 0,6 procent noteren. In het kielzog van Tencent wonnen sectorgenoten als NetEase, CMGE Technologies en NetDragon en XD tot 11 procent aan waarde. Deze winsten werden gedurende de sessie ook minder.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde een verlies van 0,1 procent. In Shanghai stond eveneens een verlies van 0,1 procent op de borden. De All Ordinaries in Sydney en de Kospi in Seoul stegen tot 0,2 procent. Beleggers leken de nieuwe provocatie door Noord-Korea, die opnieuw een raket lanceerde, voor lief te nemen.

De Nikkei-index in Japan sloot de sessie met een verlies van 0,1 procent. Beleggers in Tokio verwerkten onder andere het nieuwste inflatiecijfer. Daaruit bleek dat de geldontwaarding in Japan het hoogste niveau in veertig jaar heeft bereikt.