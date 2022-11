Twitter noteert volgens Musk wederom recordaantal gebruikers

Twitter heeft zijn recordhoeveelheid gebruikers wederom verbroken, meldt de nieuwe eigenaar Elon Musk zonder aantallen te geven om zijn claim te onderbouwen. Volgens de miljardair, die het sociale medium vorige maand overnam, was het dagelijkse aantal gebruikers vorige week vrijdag ook al hoger dan ooit tevoren.

De eerste weken van Musk als Twitter-eigenaar gaan vooral gepaard met onrust. Zo ontsloeg hij al de helft van het personeel en raakte hij deze week nog veel meer werknemers kwijt omdat zij niet hadden beloofd harder te willen werken. Musk had wel om die toezegging gevraagd en gesteld dat zij anders moesten vertrekken. Veel medewerkers kozen voor de ontslagvergoeding, waardoor Twitter zich genoodzaakt zag om kantoren te sluiten. Anders was niet duidelijk wie nog in de gebouwen mocht zijn.

Daarop heeft Musk volgens persbureau Bloomberg besloten het thuiswerkbeleid te versoepelen. Eerst wilde de zakenman dat Twitter-personeel minstens 40 uur per week op kantoor zou zijn. Reden voor de wijziging is de grote uitstroom van personeel. Ook de nieuwe abonnementsdienst Twitter Blue, ook wel bekend als het blauwe vinkje, wordt aangepast nadat de lancering ervan tot onrust had geleid.