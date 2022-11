Vastgoedconcern Unibail zakt op Damrak na verkoopadvies

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield behoorde vrijdag tot de grootste dalers op het Damrak met een min van 5 procent. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verlaagden het advies voor de eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam naar verkopen, vanwege de verslechterde economische vooruitzichten.

De stemming op de beurzen bleef verder terughoudend. Na het optimisme over de afkoelende inflatie in de Verenigde Staten van afgelopen week, keerden de rentezorgen deze week weer terug. Verschillende beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank waarschuwden namelijk dat het nog te vroeg is om over te stappen op kleinere renteverhogingen in de strijd tegen de hoge inflatie. Fed-bestuurder James Bullard gaf zelfs aan dat de rente uiteindelijk op een niveau van tussen de 5 en 7 procent zou kunnen uitkomen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 708,45 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 918,46 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. De FTSE-index in Londen won 0,2 procent, na een stijging van de Britse winkelverkopen in oktober.

Naast Unibail stonden techinvesteerder Prosus en zorgtechnologieconcern Philips in de staartgroep van de AEX, met minnen rond de 3 procent. Olie- en gasconcern Shell ging aan kop met een plus van 1,4 procent.

In de MidKap daalde PostNL 0,9 procent. Vakbond FNV kondigde vrijdag aan dat post- en pakketmedewerkers actie gaan voeren om hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Stakingen zijn niet uitgesloten. Wanneer de acties gaan plaatsvinden en hoe die eruit zien, wordt in de komende dagen met de FNV-leden besproken. PostNL laat weten op dit moment geen aanleiding te zien om het gesprek met de FNV voort te zetten.

Flow Traders verloor 0,3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Dennis Dijkstra vertrekt bij de flitshandelaar. Hij draagt per 1 februari 2023 het stokje over aan financieel topman Mike Kuehnel.

Heijmans won 0,2 procent. Het consortium TriAX, waar Heijmans, BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, heeft de opdracht gekregen voor de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer. De totale waarde van het contract bedraagt zo’n 350 miljoen, waarvan een derde voor Heijmans.

De euro was 1,0374 dollar waard, tegen 1,0326 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op donderdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent in prijs tot 82,05 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 89,98 dollar per vat.