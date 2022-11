WSJ: Meta heeft werknemers ontslagen vanwege hulp aan hackers

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, heeft in het afgelopen jaar meer dan 24 werknemers en freelancers ontslagen vanwege het onrechtmatig overnemen van accounts van gebruikers van het socialemediaplatform. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden en documenten van het onderzoek naar de frauduleuze praktijken.

Sommige werknemers werden daarbij beschuldigd van het aannemen van duizenden dollars in steekpenningen in ruil voor het geven van toegang aan hackers tot de gebruikersaccounts. Een woordvoerder van Meta verklaarde tegen de krant dat het bedrijf “door zal gaan met het nemen van passende maatregelen” tegen mensen die onrechtmatig toegang tot accounts en gegevens van gebruikers doorverkopen aan hackers.

In sommige gevallen kregen freelancers die als beveiliger werkten toegang tot een Facebook-tool genaamd “Oops”, en afkorting voor ‘Online Operations’, waarmee medewerkers gebruikers kunnen helpen die hun wachtwoord zijn vergeten of waarvan hun account is overgenomen door hackers. Ook werden volgens de krant door derde partijen met hulp van Facebook-medewerkers diensten aangeboden waarbij gebruikers moesten betalen voor het resetten van hun accounts. Volgens de Meta-woordvoerder is het kopen of verkopen van accounts of het betalen voor accountherstel in strijd met de servicevoorwaarden van het bedrijf.